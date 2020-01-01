اشتية يتوّعد كل الذين تسببوا في أحداث مقام النبي موسى..

رام الله / سما /

تحدث رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الأثنين 28 ديسمبر 2020 عن حادثة مقام النبي موسى التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم ، بأن الحكومة سوف توقع كل العقوبات على الذين تسببوا في ما جرى من أحداث في مقام النبي موسى أول أمس.



وأكد اشتيه ، بأن المقام لم يكن مهملا بل تم ترميمه وترتيبه لما يليق به ولذلك اوعزنا للجهات ذات العلاقة بتقديم كل عناية للحفاظ عليه كموقع ديني وتاريخي وأثري.



وأشار رئيس الوزراء ، بأنه بعد أيام تنتهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار كورونا، ونحن نراقب ما إذا سنمددها او لا، وندرس أفضل الطرق لحمايتكم.

وفي سياق آخر تحدث اشتية ، بأنه ما زلنا في مواجهة فيروس "كورونا" واطمئنكم ان الإجراءات التي اتخذناها تأتي بنتائج جيدة ولكن بطيئة وليس في كل المحافظات، التزامكم هو أساس نجاح إجراءاتنا، وبعد أيام تنتهي هذه الإجراءات ونحن نراقب ما إذا سنمددها او لا وندرس أفضل الطرق لحمايتكم.

وأضاف ، بأنه قمنا بكل الإجراءات الإدارية والمالية والاتصالات من اجل الحصول على الدفعة الأولى من الطعومات التي ستكون بين أيدينا قريبا.