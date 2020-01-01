  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لقاحات كورونا ستأتي قريباً

اشتية يتوّعد كل الذين تسببوا في أحداث مقام النبي موسى..

الإثنين 28 ديسمبر 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتوّعد كل الذين تسببوا في أحداث مقام النبي موسى..



رام الله / سما /

تحدث رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الأثنين 28 ديسمبر 2020 عن حادثة مقام النبي موسى التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم ، بأن الحكومة سوف توقع كل العقوبات على الذين تسببوا في ما جرى من أحداث في مقام النبي موسى أول أمس.

وأكد اشتيه ، بأن المقام لم يكن مهملا بل تم ترميمه وترتيبه لما يليق به ولذلك اوعزنا للجهات ذات العلاقة بتقديم كل عناية للحفاظ عليه كموقع ديني وتاريخي وأثري.

وأشار رئيس الوزراء ، بأنه بعد أيام تنتهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار كورونا، ونحن نراقب ما إذا سنمددها او لا، وندرس أفضل الطرق لحمايتكم.

وفي سياق آخر تحدث اشتية ، بأنه ما زلنا في مواجهة فيروس "كورونا" واطمئنكم ان الإجراءات التي اتخذناها تأتي بنتائج جيدة ولكن بطيئة وليس في كل المحافظات، التزامكم هو أساس نجاح إجراءاتنا، وبعد أيام تنتهي هذه الإجراءات ونحن نراقب ما إذا سنمددها او لا وندرس أفضل الطرق لحمايتكم.  

وأضاف ، بأنه قمنا بكل الإجراءات الإدارية والمالية والاتصالات من اجل الحصول على الدفعة الأولى من الطعومات التي ستكون بين أيدينا قريبا.

#اشتية #رئيس الوزراء #مقام النبي موسى #مسجد ومقام النبي موسى

الأكثر قراءة اليوم

رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي في الأردن 2020 برنامج تمكين اقتصادي 2

حماس تكشف عن هدف تنفيذ مناورة "الركن الشديد".. وتوضح سبب إغلاق الممثلية المصرية بغزة

رابط التسجيل .. تقديم طلب بدل التعطل عن العمل في الأردن 2020 برنامج مساند 1

رابط التسجيل .. تقديم طلب في برنامج استدامة من الضمان الاجتماعي الأردني

حماس : لا نستعجل الحرب وسنفاجئ الاحتلال

صحيفة اسرائيلية: حماس تتعاظم رغم عُزلتها وصواريخها لن تصدأ.. إسرائيل تتجاهل فرصة ثمينة!

السعودية تحرّض على اغتيالي..نصرالله: نتعامل بحذر حتى لا يتم إستدراجنا لمواجهة غير محسوبة

الأخبار الرئيسية

الوفد المصري يغادر قطاع غزة بعد إجراء ترتيبات خاصة لمقر القنصلية

860x484 (3)

شاهد : الاحتلال ينشر فيديو اعتقال مواطن ويتهمه رسميًا بقتل مستوطنة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

مصادر: إسرائيل لم تعط رداً إيجابياً على مبادرة اردوغان لتحسين العلاقات والسبب حماس..

السعودية تحرّض على اغتيالي..نصرالله: نتعامل بحذر حتى لا يتم إستدراجنا لمواجهة غير محسوبة

اعلان سما رسائل