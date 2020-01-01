الوفد المصري يغادر قطاع غزة بعد إجراء ترتيبات خاصة لمقر القنصلية

وكالات

غادر الوفد المصري صباح يوم الاثنين، الزائر لقطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح البري.

وذكرت مصادر صحفية أنّ الوفد المصري غادر من فندق المشتل شمال القطاع، إلى معبر رفح بعد مكوثه 5 أيام في قطاع غزة ، لتسوية إجراءات مقر القنصلية إدارياً.

يشار، إلى أنّ وفد من الخارجية المصرية وصل مساء يوم الأربعاء الماضي، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب القطاع.

وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها خلال أسبوعين، حيث جرت الزيارة السابقة في التاسع من ديسمبر الجاري.

وقال مصدر مقرب من الوفد المصري، إن الوفد مكون من ستة دبلوماسين وانه وصل غزة لاجراء ترتيبات تتعلق بالممثلية المصرية المغلقة في قطاع غزة منذ سيطرة حماس على القطاع.

وأوضحت المصادر، أن زيارة الوفد المصري "إدارية" و مهمّته الأساسية زيارة مبنى الممثليّة الدبلوماسية المصرية وسط مدينة غزة، لجمع وتسلّم مقتنياته قبل تسليمه، بعد انتهاء مدة إيجاره.

وكانت الخارجية المصرية نشرت توضيحا حول إعادة ترتيب القنصلية في قطاع غزة في خطوة، رآها البعض أنها قد تؤشر لمرحلة جديدة في تعامل القاهرة مع حركة حماس.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن وضع ممثلية بلاده في غزة لم يطرأ عليه أي تغيير، وما حدث هو أن وفدا ذهب للمقر لتفقد المتعلقات والأثاث الموجود منذ فترة وتم نقل جزء منه.

وأوضح أن المقر مغلق فعلياً منذ أحداث غزة قبل 14 عاما، ولا يوجد تمثيل دبلوماسي مصري في غزة منذ هذا التوقيت.