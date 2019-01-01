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الاونروا: التطورات السياسية لا تقلل من وضع اللاجئين والامارات قدمت مئات الملايين لدعمنا

الإثنين 28 ديسمبر 2020 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا: التطورات السياسية لا تقلل من وضع اللاجئين والامارات قدمت مئات الملايين لدعمنا



غزة / سما /

قال عدنان المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ان التطورات السياسية في المنطقة يجب الا تلقي بظلاها على الخدمات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين والتي اكد المجتمع الدولي بصورة حاسمة على اهميتها من خلال التصويت التاريخي في ديسمبر 2019 لصالح استمرار الاونروا في تقديم خدماتها وتجديد تفويضها لمدة ثلاث سنوات.

واوضح ابو حسنه في تصريحات اذاعية له اليوم ان دولة الامارات العربية المتحدة لعبت دورا كبيرا ومركزيا في دعم الاونروا وقدمت خلال العقدين الاخيرين ما يقرب من نصف مليارد دولار للاونروا وكان لها دور كبير في انقاذ ميزانية الاونروا في عامي 2018 و 2019 حيث قدمت ما يزيد عن 100 مليون دولار عندما قطعت الادارة الامريكية دعمها عن الاونروا.

واوضح ان الامارات قدمت حصتها لميزانية البرامج في العام 2020 وهي مليون دولار فيما تتطلع الاونروا الى استمرار الدعم الاماراتي واستمراره خلال العام القادم لما لهذا الدعم من دور مركزي في استمرار تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين وبالذات ان الامارات تراس اللجنة الاستشارية للاونروا والتي تضم كافة الدول المانحة والمضيفة" .

#الامارات #الاونروا #دعم #ابو حسنه

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