خدمات الشاطئ يوقف تدريباته في قطاع غزة

غزة / سما /

أعلن نادي خدمات الشاطئ, إيقاف النشاط الرياضي حتى إشعار آخر, خوفا من انتشار فيروس "كورونا" بين اللاعبين هذه الفترة.

وأكد الشاطئ أنه أبلغ جميع اللاعبين بوقف النشاط الكروي, حفاظا على سلامة الجميع, وتماشيا مع الأوضاع الصعبة في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.

ويعدّ "البحرية" النادي التاسع الذي يوقف تدريباته مؤخرا, بعد بيت حانون الرياضي, واتحاد الشجاعية, والهلال, وخدمات النصيرات, وخدمات دير البلح, وخدمات المغازي, وبيت لاهيا, والمشتل.

يشار إلى أن النشاط الرياضي في قطاع غزة متوقف منذ حوالي 25 يوما, بسبب تفشي وباء "كوفيد 19".