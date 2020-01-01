  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

المحترفين: فوز ثمين لشباب الخليل.. وتعادلان للهلال والثقافي

الإثنين 28 ديسمبر 2020 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المحترفين: فوز ثمين لشباب الخليل.. وتعادلان للهلال والثقافي



الضفة المحتلة / سما /

حقق شباب الخليل فوزا كبيرا على ترجي واد النيص (4-1), ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة ذهاب دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وسجل رباعية "العميد" خلدون الحلمان "هدفين" (46 و50), ورامي مسالمة (52), وموسى سليم (61), بينما أحرز هدف النيص الوحيد فراس نعمان أبو حماد (74).

ورفع الفائز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني, بفارق الأهداف خلف بلاطة المتصدر, وبقي رصيد الخاسر 4 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

وفي لقاءات أخرى, تعادل ثقافي طولكرم مع طوباس (3-3), وهلال القدس مع شباب السموع (0-0).

#شباب الخليل #هلال القدس #ثقافي طولكرم #شباب السموع #طوباس

الأكثر قراءة اليوم

رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي في الأردن 2020 برنامج تمكين اقتصادي 2

حماس تكشف عن هدف تنفيذ مناورة "الركن الشديد".. وتوضح سبب إغلاق الممثلية المصرية بغزة

رابط التسجيل .. تقديم طلب بدل التعطل عن العمل في الأردن 2020 برنامج مساند 1

رابط التسجيل .. تقديم طلب في برنامج استدامة من الضمان الاجتماعي الأردني

حماس : لا نستعجل الحرب وسنفاجئ الاحتلال

صحيفة اسرائيلية: حماس تتعاظم رغم عُزلتها وصواريخها لن تصدأ.. إسرائيل تتجاهل فرصة ثمينة!

السعودية تحرّض على اغتيالي..نصرالله: نتعامل بحذر حتى لا يتم إستدراجنا لمواجهة غير محسوبة

الأخبار الرئيسية

اشتية

اشتية يتوّعد كل الذين تسببوا في أحداث مقام النبي موسى..

الوفد المصري يغادر قطاع غزة بعد إجراء ترتيبات خاصة لمقر القنصلية

860x484 (3)

شاهد : الاحتلال ينشر فيديو اعتقال مواطن ويتهمه رسميًا بقتل مستوطنة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

مصادر: إسرائيل لم تعط رداً إيجابياً على مبادرة اردوغان لتحسين العلاقات والسبب حماس..

اعلان سما رسائل