المحترفين: فوز ثمين لشباب الخليل.. وتعادلان للهلال والثقافي

الضفة المحتلة / سما /

حقق شباب الخليل فوزا كبيرا على ترجي واد النيص (4-1), ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة ذهاب دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وسجل رباعية "العميد" خلدون الحلمان "هدفين" (46 و50), ورامي مسالمة (52), وموسى سليم (61), بينما أحرز هدف النيص الوحيد فراس نعمان أبو حماد (74).

ورفع الفائز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني, بفارق الأهداف خلف بلاطة المتصدر, وبقي رصيد الخاسر 4 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

وفي لقاءات أخرى, تعادل ثقافي طولكرم مع طوباس (3-3), وهلال القدس مع شباب السموع (0-0).