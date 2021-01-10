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اتحاد الكرة يعلن عن فتح باب التسجيل لدورة المستوى الرابع للمدربين

الإثنين 28 ديسمبر 2020 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يعلن عن فتح باب التسجيل لدورة المستوى الرابع للمدربين



غزة / سما /

أعلن اتحاد الكرة عن فتح باب التسجيل لدورة المستوى الرابع للمدربين فئة D والمقرر أن تقام في الفترة بين 12/20_2 من العام المقبل.

ودعا اتحاد الكرة الراغبين في التسجيل بالدورة التدريبية التوجه لدي الأخ وليد لولو لتسجيل أسمائهم للدورة حتى موعد أقصاه 10/1/2021.

ويستعد اتحاد الكرة لتنفيذ سلسة من الدورات خلال العام المقبل والتي تشمل (4 دورات فئة D، دورة فئة C، دورة فئة B، دورة الكرة الخماسية، دورة مدربي حراس المرمي المستوى الأول والثاني، دورة اللياقة البدنية المستوى الأول والثاني، دورة الكرة الشاطئية، دورة إعداد محاضرين محلية).

#اتحاد الكرة #دورة المدربين #المدربين

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