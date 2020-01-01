خدمات البريج يقرر إيقاف النشاط الرياضي حتى إشعار آخر

الوسطى / سما /

أعلن مجلس إدارة نادي خدمات البريج إيقاف النشاط الرياضي في النادي بشكل كامل حتى إشعار آخر.

وأكد البريج أن القرار جاء بعد قرار لجنة الدرجة الأولى، عقب اجتماعها مع مع عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، لمناقشة أوضاع النشاط الرياضي، ومصيره المرتبط بقرار اللجنة الحكومية في القطاع.

وأشارت إدارة البريجإلى أن قرار الإيقاف، يأتي حفاظا على سلامة اللاعبين بالنادي من فيروس كورونا، و تماشياً مع الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في انتشار وباء كورونا بشكل كبير.

يشار إلى أن أغلبية أندية الدرجة الأولى وبعض أندية الممتازة، أعلنت عن إيقاف نشاطها الرياضي بسبب انعدام الرؤية الخاصة باستئناف النشاط الرياضي.