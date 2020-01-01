ميسي: برشلونة هي حياتي وأريد الفوز بجميع الألقاب

وكالات / سما /

ظهر ليونيل ميسي في مقابلة مطولة مع قناة (لاسيكستا) الإسبانية، وذلك من أجل الحديث عن مستقبله مع نادي برشلونة، بالإضافة إلى جوانب مهمة من حياته الشخصية.

وقال ميسي في المقابلة: ” أنا رجل ملتزم بكلمتي وأخبرتك أننا سأظهر في المقابلة بغض النظر عن مدتها، أخبرتك أننا سنتحدث. إذا أنت ترغب في الحديث؟ نعم”.

وأضاف: “عندما كنت طفلاً كنت أطلب من بابا نويل أشياء تتعلق بكرة القدم: حذاء، قميص، كرة. والحقيقة أن بابا نويل منحني الكثير من الهدايا وأنا ممتن لذلك”.

وتابع: “برشلونة هي حياتي، أنا أتواجد في هذا النادي منذ أكثر من 15 سنة، وقد حاولت فيها إعطاء أقصى ما لدي من أجل الفريق ومعجبيه، أنا أعيش هنا أكثر من بلدي، لقد تعلمت كل شيء هنا، هنا تكونت كلاعب، والحقيقة أنه لدي علاقة حب مع هذا النادي”.

وأضاف: “اليوم أنا بخير، أنا مُتحمس وأريد القتال على كل البطولات، النادي يمر بحالة اقتصادية صعبة بسبب كل الظروف التي يمر بها العالم، وسوف يكون من الصعب عودة الأمور كما كانت”.

وأردف: “عندما بدأت في الاحتراف كرست نفسي لكرة القدم، الآن الذي يجعلني أنهض من الأريكة هم أطفالي الـ3، وأنا لا أشغل نفسي بكل ما يقوله الناس، كل شخص لديه رأيه الخاص”.