رئيس بلدية إيلات ينشق عن الليكود وينضم لساعر

القدس المحتلة / سما /

تلاحق الضربات السياسية، بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، في ظل مزيد من الانشقاقات داخل حزبه.

وأعلن صباح اليوم رئيس بلدية إيلات مئير يتسحاق هاليفي، انشقاقه عن الليكود، والانضمام لحزب جدعون ساعر الجديد الذي يحمل اسم "أمل جديد - وحدة لإسرائيل".

وقال هاليفي - كما نقلت القناة العبرية السابعة عنه - إن إسرائيل بحاجة إلى جديدة وأمل جديد، مشيرًا إلى أنه ترك الليكود بسبب نتنياهو والذي خيب أمل الجمهور وغير وجهه ووجه الحزب.

وأشارت القناة إلى أن هاليفي سيكون ضمن المراكز العشرة الأولى، وسيكون أول عضو كنيست من إيلات عن هذا الحزب.