جبهة النضال تحذر من خطورة قرارات محكمة الجنايات الدولية

غزة / سما /

حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في قطاع غزة من خطورة قرارات الصادرة عن مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤حول أتهام حركة حماس والفصائل الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين والاسرائيليين.





وأكدت الجبهة في بيان لها ، أن من حق الشعب مقاومة المحتل وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة وهو حق مشروع لمقاومة العدوان حسب ميثاق الامم المتحدة في المادة الـ21 التي تعطي الشعب المحتل الحق في مقاومة محتله بكافة أشكال النضال.







وطالبت الجبهة بتقديم قادة الاحتلال الى محكمة الجنايات الدولية لانتهاكها كافة الاتفاقيات والقوانين الدولية والانسانية على ما يرتكبوه من جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني وضد الانسانية.