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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الإثنين 28 ديسمبر 2020 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الاثنين، تسجيل 7 حالات وفاة و477 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية داخل المستشفى 327 حالة، منها 195 حالة خطيرة وحرجة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 702 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 1754 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبذلك، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار الماضي 38614 إصابة، منهم 10729 حالة نشطة، و27545 حالة تعافٍ و340 وفاة.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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