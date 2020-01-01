السيسي وعبدالله الثاني يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، في اتصال هاتفي تطورات القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأن الملك عبدالله الثاني بحث مع السيسي "العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، والمستجدات في المنطقة".



وتم التأكيد، على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، ووجه له الدعوة لزيارة الأردن.



ووفق بيان للرئاسة المصرية، فقد تلقى السيسي اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله الثاني تناول "التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة تطورات القضية الفلسطينية".



وأضاف: "توافقت الرؤى خلال الاتصال نحو أهمية تكثيف العمل علي المستويين الإقليمي والدولي لحلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات".



وأوضحت أن هذا التوافق يهدف إلى "التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".