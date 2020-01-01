الاحتلال يأخذ قياسات جديدة لمنزل الأسير قبها في جنين تمهيدا لهدمه

رام الله / سما /

اخذت قوات الاحتلال الليلة الماضية، قياسات جديدة لمنزل الأسير محمد مروح قبها (36 عاما) في قرية طورة غرب جنين، تمهيدا لهدمه.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال قامت بعمليات حفر في أعمدته، بعد إخراج قاطنيه وتجميعهم في منزل والده في الطابق الأول.

ومن جهة أخرى، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحام القرية، وجرى علاجهم ميدانيا.

وكانت القناة 13 إلاسرائيلية كشفت عن أن الاسير قبها تم اعتقاله بزعم تنفيذه عملية قتل مستوطنة قبل عدة أيام.

وحسب زعم القناة فإن قبها فاجأ المستوطنة عندما اختبأ في الغابة وضربها على رأسها عدة مرات ثم أخفى الجثة .