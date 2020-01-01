رام الله / سما /

تصدر اعتداء قوات الاحتلال على مجمع فلسطين الطبي برام الله، وتطورات جائحة كورونا، محليا وعالميا، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الاثنين.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين

"الحياة الجديدة":

إصابة امرأة حامل ورجل إسعاف خلال اقتحام الاحتلال محيط مجمع فلسطين الطبي

الرئيس يهاتف نظيره الجزائري مطمئنا على صحته

الشؤون المدنية: فتح سهل القاعون اليوم أمام أصحابه لأول مرة منذ 46 عاما

خلال مشاركته في عشاء عيد الميلاد .. اشتية: رسالتنا في هذا اليوم أن اساس صمودنا وحدتنا الوطنية والمجتمعية

مصرع مواطنين جراء انهيار بئر مياه في رفح

28 وفاة و1506 إصابات جديدة بـ"كورونا"

الكيلة: ذروة المرحلة الحالية من الجائحة في الشهرين المقبلين

اغلاق "ريمون" بشكل كامل بسبب كورونا وإصابة الأسير مناصرة بالفيروس

خشرم: خسائر القطاع السياحي تجاوزت 1.5 مليار دولار

اللقاح الروسي .. هل يصل فلسطين قريبا؟

ناشطة يهودية مناهضة للاحتلال تؤسس جمعية في بروكسل للتضامن مع فلسطين

استطلاع يظهر ثباتا في قوة الأحزاب الاسرائيلية ونتنياهو يسعى لتعزيز "الليكود" بمرشحين جدد

"الأيام":

رام الله: إصابة امرأة حامل ورجل أمن بالرصاص في اعتداء الاحتلال على مجمع فلسطين الطبي

قوات الاحتلال تنفذ حملة مداهمات واسعة والمستوطنون يجددون اقتحاماتهم للأقصى

جنين: قوات الاحتلال تهدم منزل الأسير محمد قبها في قرية طورة

الاحتلال يمنع المواطنين من غير سكان القدس القديمة من دخولها

عساف: مخططات لمشروع استيطاني ضخم غرب سلفيت

أبو يوسف: سيتم بحث موعد وكيفية عقد المجلس المركزي

الحكومة تشكل لجنة تحقيق بخصوص حفل راقص أقيم في مقام النبي موسى

28 وفاة ورصد 1506 إصابات جديدة بـ"كورونا"

الكيلة: ذروة الموجة الحالية في الشهرين المقبلين

3 وفيات و146 إصابة بـ"كورونا" في القدس الشرقية

6 وفيات و52 إصابة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا

الأردن: 29 وفاة و1590 إصابة جديدة بـ"كورونا" والكشف عن إصابتين بالسلالة الجديدة المتحورة

إسرائيل تدخل في إغلاق ثالث مع تسريع عملية اختيار اللقاحات

دول أوروبا تدشن حملة تطعيم للوقاية من "كورونا"

"القدس":

إصابة امرأة حامل ومسعف برصاص الاحتلال في مستشفى رام الله واخطارات بهدم 4 منازل في ودفيئة بجنين

مئات الفلسطينيين يؤدون صلاة عصر أمس في مقام النبي موسى

الأوقاف: ما جرى هو اقتحام دون استئذاننا

وزارة السياحة تؤكد انها لم تمنح موافقة أو تصريحا لما جرى في مقام النبي موسى

28 وفاة و1506 إصابات جديدة بكورونا و1493 حالة تعاف

الكيلة: ذروة المرحلة الحالية من الجائحة في الشهرين المقبلين

تطعيم 26 ألف مقدسي ضد كورونا والحملة مستمرة

4 آلاف شرطي لفرض الإغلاق الثالث بالقدس

1.770.141 وفاة وأكثر من 81 مليون إصابة بكورونا عالميا

قادة فصائل يحيون ذكرى مرور 12 عاما على معركة "الفرقان"