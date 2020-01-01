  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: الاحتلال يعتقل 3 مواطنين أحدهم على حاجز عسكري

الإثنين 28 ديسمبر 2020 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مأمون الهيموني ونبيل الجعبري، بعد تفتيش منزليهما في مدينة الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي نادر محمد احمد عويضات من قرية الشيوخ العروب شمالا، أثناء مروره على حاجز "الكونتينر" العسكري شرق بيت لحم.

وفي السياق، فتشت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في أنحاء مختلفة من مدينة الخليل، عرف من أصحابها: حمزة ماجد شوامرة وعمار الهيموني، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الاحتلال #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي في الأردن 2020 برنامج تمكين اقتصادي 2

حماس تكشف عن هدف تنفيذ مناورة "الركن الشديد".. وتوضح سبب إغلاق الممثلية المصرية بغزة

رابط التسجيل .. تقديم طلب بدل التعطل عن العمل في الأردن 2020 برنامج مساند 1

"سجل أنا لست يهوديا".. رئيس الكنيست الاسرائيلي الأسبق يتخلى عن يهوديته

رابط التسجيل .. تقديم طلب في برنامج استدامة من الضمان الاجتماعي الأردني

حماس : لا نستعجل الحرب وسنفاجئ الاحتلال

أقوى رسالة تحذير من إيران إلى إسرائيل بعد تحرك نادر في مياه الخليج

الأخبار الرئيسية

مصادر: إسرائيل لم تعط رداً إيجابياً على مبادرة اردوغان لتحسين العلاقات والسبب حماس..

5fe9261842360470c628e525

إعلام إسرائيلي : الأمن الفلسطيني أحبط عملية طعن كانت تستهدف جنودا إسرائيليين

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

السعودية تحرّض على اغتيالي..نصرالله: نتعامل بحذر حتى لا يتم إستدراجنا لمواجهة غير محسوبة

الصحة بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن الحملة الوطنية لمعرفة معدلات انتشار كورونا بالقطاع

اعلان سما رسائل