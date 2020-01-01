الخليل: الاحتلال يعتقل 3 مواطنين أحدهم على حاجز عسكري

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مأمون الهيموني ونبيل الجعبري، بعد تفتيش منزليهما في مدينة الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي نادر محمد احمد عويضات من قرية الشيوخ العروب شمالا، أثناء مروره على حاجز "الكونتينر" العسكري شرق بيت لحم.

وفي السياق، فتشت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في أنحاء مختلفة من مدينة الخليل، عرف من أصحابها: حمزة ماجد شوامرة وعمار الهيموني، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.