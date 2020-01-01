تامر أمين يعتذر لعارضة أزياء بعد قرار حبسه عامين... فيديو

القاهرة / وكالات /

اعتذر الإعلامي المصري، تامر أمين، لعارضة أزياء مصرية تدعى مريهان هشام، عقب صدور حكم منذ أسبوعين بحبسه عامين وكفالة 50 ألف جنيه بسبب الإساءة لها فى برنامجه التلفزيوني.

وقال أمين في مقطع فيديو متداول، إن "ما بدر منه تجاه عارضة الأزياء ميرهان هشام كان وسط حالة من الزخم الإعلامي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي كان يشارك فيها منتخب مصر".

وأضاف أمين، أنه "لا يوجد خلاف بينه وبين ميرهان هشام، ولا يوجد سابقة معرفة بينهما، وأن ما قاله عنها يمكن أن يسىء لها، وأن سخونة الهواء والانفعال هو ما دفعه لقول ذلك، وأنه لم يقصد أي إهانة أو تحقير لها ويحمل كل احترام وتقدير، وأن ذلك لم يكن قصده مطلقا".

واعتذر أمين قائلا:

"حقك عليا ومتزعليش مني، وعفا الله عما سلف، والصلح خير وإن شاء تكون بداية علاقة في المستقبل".

وأكد أن عمله يقوم النقد الإعلامي ويتضمن ذلك النقد والسخرية، وأنه لا يحمل أي ضغينة لأحد والأزمة انتهت، وأنه مستمر في النقد بنقد الفعل وليس الفاعل.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر أصدرت حكما، الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حكما بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للادعاء المدني، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لعارضة الأزياء ميرهان هشام عبد القادر.

ومن جانبها، قالت ميرهان هشام، إنها تناقشت مع محاميها، في ذلك الشأن وأنها تنازلت عن الشق الجنائي في الدعوى الخاصة بحبس الإعلامي تامر أمين وذلك بسبب بناته حتى لا تسبب لهم أي أذى نفسي مثل ما حدث لها.

وأضافت أنها "مستمرة في الدعوى المدنية ضد الإعلامي والقناة التى يعمل فيها، بسبب استمرارهم في نشر الفيديو حتى الآن الذي تسبب في الأزمة".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، عندما نسب إلى عدد من لاعبي المنتخب المصري محاولة التحرش بعارضة الأزياء، وهو ما علق عليه الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه التلفزيوني واصفا العارضة المصرية المقيمة بالإمارات، بأنها "تشبه الفنان محمد رمضان، وأن الأحرى أن تتحرش هي بهم"، وهو ما أثار موجة من السخرية على ميرهان اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.