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إعلام إسرائيلي : الأمن الفلسطيني أحبط عملية طعن كانت تستهدف جنودا إسرائيليين

الإثنين 28 ديسمبر 2020 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي : الأمن الفلسطيني أحبط عملية طعن كانت تستهدف جنودا إسرائيليين



رام الله / سما /

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن أجهزة الأمن الفلسطينية أحبطت عملية طعن كانت تستهدف جنودا إسرائيليين.

ونقلت "كان" عن مصادر فلسطينية، أن الأجهزة الأمنية أوقفت قبل يومين امرأتين فلسطينيتين من مدينة نابلس، كانتا في طريقهما لتنفيذ عملية طعن ضد جنود أو مستوطنين إسرائيليين في منطقة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية، وهما حاليا قيد التحقيقات لدى الجانب الفلسطيني. 

وأشارت الإذاعة إلى أن "نجاح السلطة الفلسطينية بإحباط العملية، يأتي بعد استئناف التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الشهر الماضي".

ولفتت إلى أنها "علمت من مسؤولين فلسطينيين أنه قبل التنسيق الأمني، قام رئيس جهاز الشاباك ناداف ارغمان بزيارة رام الله سرا، واجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

وأضافت: "الاجتماع الذي أجري قبل شهرين ونصف أو ثلاثة، ناقش الطرق لإعادة التنسيق الأمني بين الطرفين، وتمرير الأموال إلى السلطة الفلسطينية". 

المصدر: "I24"

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