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المستثمر الإماراتي لنادي "بيتار القدس" سيزور إسرائيل

الإثنين 28 ديسمبر 2020 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستثمر الإماراتي لنادي "بيتار القدس" سيزور إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية السابعة، صباح اليوم الاثنين، أن الشيخ الإماراتي حمد بن خليفة، الذي اشترى نصف أسهم نادي بيتار القدس الإسرائيلي العنصري، سيزور إسرائيل نهاية الشهر المقبل.

ونقلت القناة عن مسؤول كبير في النادي، بأن وصوله قد يتأجل بسبب أزمة كورونا وحالة الإغلاق والدخول بالعزل، معتبرًا أن وصوله إلى إسرائيل سيضع حدًا للخلافات بشأن الاستثمار الإماراتي في النادي.

وكانت إدارة النادي توصلت لاتفاق مع المستثمر الإماراتي لشراء 50% من أسهمه، وسط جدل ورفض لمشجعي النادي وهم من أكثر العنصريين ضد العرب والمسلمين، لهذه الصفقة.

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