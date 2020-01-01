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اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة

الإثنين 28 ديسمبر 2020 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، الشاب بلال فتحي كنعان بعد مداهمة منزله في بلدة جبع قضاء جنين، وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، تخللها تفتيش منازل كل من خليل النايف وساري المجيد.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم في مدينة الخليل وشنت حملة اعتقالات طالت كل من: نبيل الجعبري ومأمون الهيموني.

واقتحمت اليات الاحتلال بلدة بيت فجار قضاء مدينة بيت لحم وتمركزت في مداخل البلدة وبعض حاراتها.

وداهمت قوة للاحتلال حي جعيدي في مدينة قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قرية طورة جنوب غرب جنين، وداهمت منزل الأسير محمد مروح قبها ومنزل والده، مصطحبين الكلاب البوليسية.

يتبع..

#اقتحام #الضفة #الاحتلال #اعتقالات

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