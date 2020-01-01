  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

حزب غانتس ينهار بعد انشقاق آخرين عنه

الإثنين 28 ديسمبر 2020 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب غانتس ينهار بعد انشقاق آخرين عنه



القدس المحتلة / سما /

يواصل حزب أزرق - أبيض الإسرائيلي بزعامة بيني غانتس، الانهيار والتفكك في ظل انشقاق مزيد من وزراءه وأعضاء الكنيست، عن الحزب.

وأعلن الليلة الماضية الوزير السابق وعضو الكنيست آساف زامير، وميكي حايموفيش، انشقاقهما عن الحزب، دون الإعلان عن نواياهما السياسية، حيث طلبا من غانتس بشكل منفصل عدم إدراجهما في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة.

وكان زامير وحايموفيتش قد صوتا ضد مشروع قانون تمرير الميزانية، إلى جانب رام شيفا، وهو ما أدى لتفكيك وحل الكنيست بعد فشل التوصل لاتفاق مع الليكود. بحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأشار الموقع إلى أن غانتس دعا زامير إلى اجتماع وأبلغه بأنه لن يدرجه في القائمة بالحزب بسبب تصويته ضد مشروع القانون وهو ما يخالف قرارات الحزب، في حين أن حايموفيش استبقت ذلك بإعلان القرار بنفهسا قبل أن تلتقي غانتس.

ووفقًا للموقع، فإن ذلك ربما مقدمة لإعلان محتمل للرجل الثاني في الحزب غابي أشكنازي بالخروج، مشيرًا إلى أنه لم يقرر بعد فيما إذا كان سيعتزل الحياة السياسية أو تشكيل حزب جديد، والاتجاه نحو الانضمام لحزب آخر.

وسبق ذلك انشقاق عدد من أعضاء الحزب من أبرزهم تسفي هاوزر، ويوعاز هاندل.

ويبدو أن الحزب سيعاني كثيرًا للوصول لنسبة الحسم خلال الانتخابات المقبلة التي ستجري في الثالث والعشرين من مارس/ آذار الماضي، وفق ما تظهره استطلاعات الرأي الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي في الأردن 2020 برنامج تمكين اقتصادي 2

رابط التسجيل .. تقديم طلب بدل التعطل عن العمل في الأردن 2020 برنامج مساند 1

"سجل أنا لست يهوديا".. رئيس الكنيست الاسرائيلي الأسبق يتخلى عن يهوديته

شاهد: فيديو جديد بطله محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا في السعودية

رابط التسجيل .. تقديم طلب في برنامج استدامة من الضمان الاجتماعي الأردني

حماس : لا نستعجل الحرب وسنفاجئ الاحتلال

أقوى رسالة تحذير من إيران إلى إسرائيل بعد تحرك نادر في مياه الخليج

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

السعودية تحرّض على اغتيالي..نصرالله: نتعامل بحذر حتى لا يتم إستدراجنا لمواجهة غير محسوبة

الصحة بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن الحملة الوطنية لمعرفة معدلات انتشار كورونا بالقطاع

حماس تكشف عن هدف تنفيذ مناورة "الركن الشديد".. وتوضح سبب إغلاق الممثلية المصرية بغزة

الكشف عن تفاصيل الملفات التي ستناقشها مركزية "فتح" نهاية الأسبوع

اعلان سما رسائل