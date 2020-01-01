حزب غانتس ينهار بعد انشقاق آخرين عنه

القدس المحتلة / سما /

يواصل حزب أزرق - أبيض الإسرائيلي بزعامة بيني غانتس، الانهيار والتفكك في ظل انشقاق مزيد من وزراءه وأعضاء الكنيست، عن الحزب.

وأعلن الليلة الماضية الوزير السابق وعضو الكنيست آساف زامير، وميكي حايموفيش، انشقاقهما عن الحزب، دون الإعلان عن نواياهما السياسية، حيث طلبا من غانتس بشكل منفصل عدم إدراجهما في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة.

وكان زامير وحايموفيتش قد صوتا ضد مشروع قانون تمرير الميزانية، إلى جانب رام شيفا، وهو ما أدى لتفكيك وحل الكنيست بعد فشل التوصل لاتفاق مع الليكود. بحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأشار الموقع إلى أن غانتس دعا زامير إلى اجتماع وأبلغه بأنه لن يدرجه في القائمة بالحزب بسبب تصويته ضد مشروع القانون وهو ما يخالف قرارات الحزب، في حين أن حايموفيش استبقت ذلك بإعلان القرار بنفهسا قبل أن تلتقي غانتس.

ووفقًا للموقع، فإن ذلك ربما مقدمة لإعلان محتمل للرجل الثاني في الحزب غابي أشكنازي بالخروج، مشيرًا إلى أنه لم يقرر بعد فيما إذا كان سيعتزل الحياة السياسية أو تشكيل حزب جديد، والاتجاه نحو الانضمام لحزب آخر.

وسبق ذلك انشقاق عدد من أعضاء الحزب من أبرزهم تسفي هاوزر، ويوعاز هاندل.

ويبدو أن الحزب سيعاني كثيرًا للوصول لنسبة الحسم خلال الانتخابات المقبلة التي ستجري في الثالث والعشرين من مارس/ آذار الماضي، وفق ما تظهره استطلاعات الرأي الإسرائيلية.