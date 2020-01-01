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بتكوين يواصل تحطيم الأرقام القياسية وقيمته تتجاوز 27 ألف دولار

الإثنين 28 ديسمبر 2020 06:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بتكوين يواصل تحطيم الأرقام القياسية وقيمته تتجاوز 27 ألف دولار



وكالات

ارتفعت عملة بتكوين خلال تعاملات الأحد إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وسط تزايد الإقبال عليها من مستثمرين كبار، بحسب موقع كوين ماركت كاب "Coin Market Cap" المتخصص في سوق العملات الرقمية.

وبحلول الساعة الـ15:52 بتوقيت غرينتش، تخطى سعر بتكوين حاجز الـ27 ألف دولار، مسجلة 27.4 دولار، بارتفاع بلغ نحو 8 بالمئة، لتتخطى بذلك المستوى التاريخي الذي سجلته الخميس الماضي عند 26.4 دولار.
 

وقفزت العملة المشفرة الأبرز في العالم 284 بالمئة منذ بداية العام 2020، وزادت نحو 16 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.


وجرى تداول عملة إثيريوم، الأصغر من بتكوين والتي غالبا ما تتحرك بالتوازي معها، بارتفاع 12.9 بالمئة، عند 709 دولارات.

ومع وصول المعروض من بتكوين إلى 21 مليونا، يرى المستثمرون في العملة المشفرة أداة تحوط في مواجهة خطر التضخم في وقت تتجه فيه الحكومات والبنوك المركزية إلى التحفيز المالي بسبب جائحة كورونا.

وكتب محللو دويتشه بنك في مذكرة: "سيكون هناك بحث عن عملات بديلة بسبب التراجع المستمر في قيمة النقود الورقية... يبدو أن الطلب على بتكوين سيظل مرتفعا".

وقال محلل في إنفستور بلايس أن بتكوين تستطيع الوصول بسهولة لسعر 30 ألف دولار في 2021. في الواقع تقول التوقعات إن بتكوين ربما تصل إلى 32 ألف دولار، وفقا لموقع "Investing.com".

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