طقس فلسطين:غائم جزئيا وبارد

رام الله/سما/

تبقى الرياح الشرقية هي صاحبة اليد الطولى في الساعات القادمة مما تحمله من أجواء باردة وجافة مزعجة خاصة في اعالي الجبال والمناطق الشرقية وفي ساعات الصباح والمساء تحديداً.

وتبقى فلسطين كما الحال في كافة أرجاء بلاد الشام تحت تأثير المرتفع السيبيري القادم من شمال شرق بلاد الشام وشرق تركيا ووسط روسيا.



ما سيميز هذا اليوم عن الأيام القليلة الماضية هو الغيوم العالية التي ستحجب الشمس في بعض الفترات مما سيزيد من الشعور بالبرودة.

وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الإثنين والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم الإثنين لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس في ساعات الصباح، وخلال ساعات النهار تسود اجواء مائلة للبرودة بوجه عام ويزداد الاحساس بالبرودة في الظل خصوصاً في الجبال وتعبر السماء كميات من السحب المرتفعة، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل واضح في معظم المناطق نتيجة الرياح الشرقية النشطة وتغطي السماء سحب عالية الارتفاع، وتكون الرياح شمالية شرقية نشطة مع هبات قوية أحياناً.

ويوم غد الثلاثاء يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع طقس بارد جداً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة خصوصاً تحت أشعة الشمس، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.

وفي يوم الأربعاء يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع طقس بارد جداً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة خصوصاً تحت أشعة الشمس، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.

ويوم الخميس لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة ، ويسود طقس بارد بشكل ملموس في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.