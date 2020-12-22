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فيديو: قناة سعودية تستضيف الرئيس الإيراني الأسبق نجاد

الإثنين 28 ديسمبر 2020 05:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: قناة سعودية تستضيف الرئيس الإيراني الأسبق نجاد



وكالات

استضافت قناة سعودية تتخذ من دبي مقرّا لها، الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.

قناة "الشرق بلومبيرغ"، عرضت حوارا مع نجاد أجراه الصحفي السعودي عضوان الأحمري، وهو ما قوبل بردود فعل متباينة بين المعلقين السعوديين.

واحتفت القناة بأن لقاء نجاد هو الأول له على شاشة عربية، مشيرة إلى أن اللقاء تضمن الكشف عن حقائق ورؤى جديدة.

وقال نجاد إنه لا يريد التحدث حول احتمالية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أنه في حال حدوث ذلك، فإنه يتبنى رؤية التواصل والعلاقات المبنية على العدالة والاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.

وأوضح نجاد أن القوى الغربية هي من أوجدت الخلاف بين السعودية وإيران، لتحقيق مكاسب لها. واستدرك بالقول بأنه متفائل بشكل كبير بحدوث توافق سعودي إيراني تركي خلال الفترة المقبلة.

#احمد نجاد #محمود أحمدي مجاد #الرئيس الايراني الاسبق #الشرق بلومبيرغ #عضوان الاحمري #نبيل الخطيب

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