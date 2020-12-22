فيديو: قناة سعودية تستضيف الرئيس الإيراني الأسبق نجاد

وكالات

استضافت قناة سعودية تتخذ من دبي مقرّا لها، الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.

قناة "الشرق بلومبيرغ"، عرضت حوارا مع نجاد أجراه الصحفي السعودي عضوان الأحمري، وهو ما قوبل بردود فعل متباينة بين المعلقين السعوديين.

واحتفت القناة بأن لقاء نجاد هو الأول له على شاشة عربية، مشيرة إلى أن اللقاء تضمن الكشف عن حقائق ورؤى جديدة.

وقال نجاد إنه لا يريد التحدث حول احتمالية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أنه في حال حدوث ذلك، فإنه يتبنى رؤية التواصل والعلاقات المبنية على العدالة والاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.

وأوضح نجاد أن القوى الغربية هي من أوجدت الخلاف بين السعودية وإيران، لتحقيق مكاسب لها. واستدرك بالقول بأنه متفائل بشكل كبير بحدوث توافق سعودي إيراني تركي خلال الفترة المقبلة.

أحمدي نجاد الرئيس الإيراني الأسبق ضيف المدار على @AsharqNews ... ترقبوا pic.twitter.com/AqvC9rOwvS — عضوان الأحمري (@Adhwan) December 22, 2020

لأول مرة على شاشة عربية، الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد يكشف أهم الحقائق عن فترة توليه الرئاسة في إيران واحتمال عودته لها مجدداً .. ضمن #المدار اليوم 5:00 مساءً بتوقيت السعودية pic.twitter.com/7ulNz65Sep — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) December 27, 2020

ما لقيت الا هذا

تجيبه وتبرز افكاره و هذي البداية بشخص تدري توجهه نحو بلدك يعني تلميع له

البلد فيه من هم أحسن منه مسؤولين ومفكرين وسياسين — أبوماجد (@Mhdd2030) December 22, 2020

????????????????????????????????????????????????????????قناة سعودية وتطلع احمدي نجاد !!! — Fahad Hamad (@GOLDENLINE2030) December 22, 2020

هناك معارضين ايرانيين وشخصيات بارزة تنتقد سياسة الولي الفقيه كان الأولى استضافتها وطرح وجهات نظرها وليس نجاد الرجل المعادي للعرب والخليج ونشر أفكاره في في قناة سعودية — طلال مجرشي (@tsyjam) December 23, 2020