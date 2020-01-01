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"يوروبول" يحذر من لقاحات وهمية محتملة

الإثنين 28 ديسمبر 2020 05:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يوروبول" يحذر من لقاحات وهمية محتملة



وكالات

حذرت الشرطة الأوروبية “يوروبول”، الأحد، من خطورة بيع لقاحات وهمية محتملة لفيروس كورونا عبر الإنترنت. 

وتحدثت كاترين ديبول رئيسة جهاز الشرطة الأوروبية، في تصريحات نشرتها مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية، عن خطر حقيقي يتمثل في محاولة مجرمين استغلال الطلب الهائل على اللقاحات، لعرض لقاحات وهمية على شبكة الإنترنت.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بدء حملة التطعيم الأحد في بعض الدول الأوروبية، بينها ألمانيا والمجر.

وأوضحت ديبول أن “المسؤولين رصدوا بالفعل علامات ملموسة على وجود احتمال تلاعب، حول لقاحات مزعومة معروضة للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابعت قائلة إنه “يجب على المستهلكين توخي الحذر حيث أن الحصول على مثل هذه العروض، قد يفضي إلى تلقي لقاح وهمي، أو لا شيء على الإطلاق”.

وأكدت أن “اللقاحات الوهمية يمكن أن تتسبب بتداعيات خطيرة على الصحة”.

ودعت “يوروبول” الدول الأعضاء في التكتل إلى المضي قدماً بحذر، بحسب المصدر نفسه. 

وأشارت إلى أن “السلطات الأوروبية يجب أن تكون مستعدة أيضا لمحاولات سرقة اللقاح”، مؤكدة أن “هيئة الشرطة حددت نقاطا ساخنة محتملة”.

وتعد دول الاتحاد الأوروبي من أوائل المناطق وأشدها انتشارا لفيروس كورونا في العالم، وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ومنذ بدء انتشار الجائحة، بلغت حصيلة إصابات كورونا في دول الاتحاد الأوروبي 16 مليون شخص، وأكثر من 336 ألف وفاة.

#يوروبول #الشرطة الاوروبية #فيروس كورونا #ألمانيا #المجر #ايطاليا #اسبانيا #اصابات كورونا #اللقاحات الوهمية #مجموعة فونكة #الدول الاوروبية

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