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السعودية تعلن عن 4 اكتشافات للنفط والغاز في المملكة

الإثنين 28 ديسمبر 2020 05:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلن عن 4 اكتشافات للنفط والغاز في المملكة



الرياض /سما/

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، عن تحقيق شركة "أرامكو" أربعة اكتشافات للنفط والغاز في أنحاء مختلفة من المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الوزير تأكيده اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش بشمال غرب مدينة الظهران، حيث تدفق النفط الخام العربي الخفيف جدا من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلا في اليوم، مصحوبا بـ3.2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا.

ولفت الأمير عبد العزيز إلى أن "أرامكو"، لتحديد امتداد حقل الريش، قامت بحفر البئرين رقم 3 و4 في الحقل، حيث وصل الإنتاج الأولي من البئر 3 إلى 2745 برميلا يوميا من نفس نوعية الزيت، مصحوبا بثلاثة ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز، وفي البئر رقم 4 وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جدا إلى 3654 برميلا يوميا، مع 1.6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

وأشار الوزير إلى أن الاكتشاف في حقل الريش ذو أهمية خاصة لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جدا من متكون جبل طويق.

كما تم اكتشاف الغاز غير التقليدي في مكمن الصارة ببئر المنحز في جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء في جنوب الحقل نفسه.

وأوضح الوزير أن حجم تدفق الغاز من بئر المنحز يقدر بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، مع 98 برميلا من المكثفات، بينما تدفق الغاز من بئر السهباء بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

وكذلك تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1 بشمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلا في اليوم.

وأشار الأمير إلى أن "أرامكو" تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة وتقدير كميات النفط الخام والغاز والمكثفات فيها.

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