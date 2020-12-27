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هل تصيب الأطفال السلالة الجديدة لفيروس كورونا؟..الصحة السعودية تجيب

الإثنين 28 ديسمبر 2020 04:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تصيب الأطفال السلالة الجديدة لفيروس كورونا؟..الصحة السعودية تجيب



الرياض/سما/

منذ إعلان بريطانيا عن ظهوره مؤخرا، بات فيروس كورونا في سلالته الجديدة مصدر ذعر جديد في العالم، لا سيما مع تناقل أنباء عن تأثيره الشديد على الأطفال، بعكس النسخة الأصلية.

وتطرق المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، إلى تأثير الفيروس المتحور على الأطفال إضافة إلى موضوعات أخرى ذات صلة.

وقال المتحدث: "حتى الآن لا توجد أبحاث أو معلومات كافية تثبت تأثير فيورس كورونا المتحور على الأطفال أو انتشاره في فئات عمرية معينة".

وأضاف "كما لم يثبت بأن هذا التحور يؤثر على قوة وشدة المرض أو يؤثر بشكل سلبي على فاعلية اللقاح".

وشدد العبد العالي على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية وعدم الانجرار وراء الشائعات والنصائح الصادرة عن الجهات غير الموثوقة وغير الرسمية.

كما أكد أن 700 ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح كورونا في السعودية، من الفئات ذات الأولوية.


وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة السعودية تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا، و9 حالات وفاة.

أمس السبت، أعلن المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد والذي تنتشر بمعدل أسرع، تتطلب الحذر من السكان.

 ووفق للتقديرات الأولية، قد يكون معدل انتشار السلالة الجديدة أعلى بنسبة 70 في المئة، حيث تبين أنه أكثر خطورة من حيث الوفاة أو الاستشفاء.

وبعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك، علقت دول أوروبية وغيرها السفر من وإلى بريطانيا

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