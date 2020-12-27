ترامب يعلن أنه سيعود إلى واشنطن يوم تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعود إلى العاصمة واشنطن في 6 يناير، وهو اليوم الذي يجتمع فيه أعضاء الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر نوفمبر.

وعبر تغريدة في موقع "تويتر"، دعا ترامب أنصاره إلى عدم تفويت عودته، متعهدا بتقديم معلومات إضافية حول هذا الأمر لاحقا، لكنه لم يحدد بالضبط ما يعنيه.

See you in Washington, DC, on January 6th. Don’t miss it. Information to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020



وأشار في تغريدة أخرى إلى أنه سيسافر في 4 يناير إلى ولاية جورجيا، حيث سيتحدث أمام تجمع حاشد لدعم السناتورين الجمهوريين ديفيد بوردو وكيلي لوفلر، اللذين يشاركان في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في 5 يناير.