ترامب يعلن أنه سيعود إلى واشنطن يوم تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعود إلى العاصمة واشنطن في 6 يناير، وهو اليوم الذي يجتمع فيه أعضاء الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر نوفمبر.

وعبر تغريدة في موقع "تويتر"، دعا ترامب أنصاره إلى عدم تفويت عودته، متعهدا بتقديم معلومات إضافية حول هذا الأمر لاحقا، لكنه لم يحدد بالضبط ما يعنيه.

See you in Washington, DC, on January 6th. Don’t miss it. Information to follow!