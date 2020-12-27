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ترامب يعلن أنه سيعود إلى واشنطن يوم تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات

الإثنين 28 ديسمبر 2020 04:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلن أنه سيعود إلى واشنطن يوم تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعود إلى العاصمة واشنطن في 6 يناير، وهو اليوم الذي يجتمع فيه أعضاء الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر نوفمبر.

وعبر تغريدة في موقع "تويتر"، دعا ترامب أنصاره إلى عدم تفويت عودته، متعهدا بتقديم معلومات إضافية حول هذا الأمر لاحقا، لكنه لم يحدد بالضبط ما يعنيه.


وأشار في تغريدة أخرى إلى أنه سيسافر في 4 يناير إلى ولاية جورجيا، حيث سيتحدث أمام تجمع حاشد لدعم السناتورين الجمهوريين ديفيد بوردو وكيلي لوفلر، اللذين يشاركان في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في 5 يناير.

#دونالد ترامب #واشنطن #البيت الأبيض #الانتخابات الأمريكية

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