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فيديو مؤثر لمدرب الفيصلي السابق يثير ضجة في الأردن

الإثنين 28 ديسمبر 2020 03:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو مؤثر لمدرب الفيصلي السابق يثير ضجة في الأردن



عمان/سما/

ظهر المدير الفني السابق لنادي الفيصلي راتب العوضات في مقطع يدعو فيه السلطات والشعب الأردني لمساعدته في العلاج من مرض السرطان.

وقال العوضات "عملت عملية في مستشفى السرطان، حيث كانت توجد كتلة 2 سم فوق البنكرياس، وتم استئصالها، ولكن في 24 أكتوبر تبين عودة السرطان بحجم 4 سم، شعرت بألم كبير، ووضعي كان صعبا، الأطباء رفضوا إجراء العملية، وطالبوا بالاعتماد على العلاج الكيماوي".

وأضاف: "كإرادة والحمدلله عندي يقين بالله، الأمور المادية صفر، ولا أستطيع توفير تكاليف العلاج، لدي أموال عند أندية البقعة وذات راس والفيصلي، لكن لم أحصّل شيئا منها، لماذا إلى الآن؟".


وتابع: ”الله يعطيني الصحة، الحمدلله“، وأضاف العوضات وقد أجهش بالبكاء: "نفسي أحمل ابني آدم، عمره سنتين، الحمدلله، يا رب لك الحمد، يا رب تهونها".

وواصل: "أشكر جلالة الملك والأمير علي، مكتب الأمير تواصل معي منذ 10 أيام/ وحصلوا على التقارير، وطلبوا صورة عن جواز السفر والمرافق".

وقال العوضات في مقطع فيديو ثان: "أشكر الشعب الأردني، أنا راض بحكم الله“.

من جهته قال اللاعب السابق حسونة الشيخ: ”أناشد الملك عبدالله، والأمير علي، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، توفير علاج راتب العوضات خارج الأردن".

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأسرة وجماهير نادي السلط الرياضي تدعوا للكابتن الوطني راتب العوضات بالشفاء العاجل

Posted by ‎نادي السلط الرياضي - Salt Sport Club‎ on Sunday, December 27, 2020

وأطلق العوضات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نداء استغاثة طالب فيه الملك عبدالله، التدخل لتأمين علاجه في الخارج، وهو ما دفع عددًا من جماهير الكرة الأردنية للمطالبة بتلبية رغبة راتب العوضات.


يذكد أن المدرب الأردني راتب العوضات درب أندية الفيصلي والبقعة، والشيخ حسين، وشارك مع المنتخب الأردني، تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.

أطلق مجموعة من اللاعبين والمدربين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لعلاج اللاعب والمدرب الوطني راتب العوضات في الخارج، نظراً لظروفه الصحية حيث يعاني من مرض عضال.

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