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المنامة تعلق حول تقرير قناة الجزيرة بشأن زيارة بريتي باتل إلى البحرين

الإثنين 28 ديسمبر 2020 03:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المنامة تعلق حول تقرير قناة الجزيرة بشأن زيارة بريتي باتل إلى البحرين



المنامة/سما/

قالت وزارة الداخلية، في البحرين، إن ما نشرته فضائية "الجزيرة" القطرية من إدعاءات حول زيارة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، لا أساس لها من الصحة، معربة عن استغرابها من هذه الحملة الإعلامية المضللة، التي زادت حدة في الآونة الأخيرة، حسب تعبيرها.

وأضافت الوزارة في بيان أن الخطوة تستهدف المساس بالسمعة الحقوقية لمملكة البحرين وإنجازاتها، والإساءة للعلاقات المتميزة مع المملكة المتحدة، متسائلة عن الأسباب الحقيقية من وراء ذلك.

وتابعت أن تلك الزيارة، التي جرت في السادس من ديسمبر/كانون الأول الحالي جاءت على هامش وجود الوزيرة البريطانية في البحرين للمشاركة في حوار المنامة.


وأشارت الوزارة البحرينية في بيانها إلى أنها حرصت على إطلاع الوزيرة الضيفة على المبادرات والبرامج والخدمات الأمنية في مجال العمل الشرطي، ومن بينها تلك التي تؤديها مديرية شرطة المحرق.

وكانت قناة الجزيرة قد بثت تقريرا تضمن مطالبة نواب بمجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون بإجراء تحقيق عاجل في زيارة باتيل مركز شرطة بالبحرين، "عذِب فيه" حسبها، معارضون سياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان.

#المنامة #البحرين #بريتي باتل #وزيرة الداخلية البريطانية #وزارة الداخلية البريطانية #المملكة المتحدة #الجزيرة #قناة الجزيرة

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