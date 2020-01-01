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لندن و أنقرة يوقعان على اتفاق للتجارة حرة خلال أيام

الإثنين 28 ديسمبر 2020 03:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لندن و أنقرة يوقعان على اتفاق للتجارة حرة خلال أيام



وكالات

قالت وزارة التجارة البريطانية، اليوم الأحد، إن بريطانيا وتركيا ستوقعان على اتفاق تجارة حرة، يوم الثلاثاء، هو الأول من نوعه منذ توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي.

وسيضم الاتفاق نفس البنود التجارية القائمة حاليا بين أنقرة ولندن، لكن وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس قالت إنها تأمل في إبرام اتفاق تفصيلي بين البلدين في أقرب وقت.


وقالت الوزيرة، في بيان، "إن الاتفاق الذي نتوقع إبرامه هذا الأسبوع سيبقي على الترتيبات التجارية المعفاة من الرسوم وسيساعد في دعم شراكتنا التجارية".
وأضافت، أن "الاتفاق سيمنح الثقة لآلاف العالمين في بريطانيا في قطاعات التصنيع والسيارات والصلب".

وتابعت، "نتطلع الآن إلى العمل مع تركيا على اتفاقية تجارية مفصلة بين المملكة المتحدة وتركيا في المستقبل القريب"، وفقا لرويترز.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) في 2019، وتقول بريطانيا إنه "خامس أكبر تبادل تجاري تفاوضت عليه الوزارة بعد اتفاقات مماثلة مع اليابان وكندا وسويسرا والنرويج".

ووقعت بريطانيا على اتفاقيات تجارية مع 62 بلدا حتى الآن قبل نهاية الفترة الانتقالية لانفصالها عن الاتحاد الأوروبي، التي تحل في الأول من يناير/كانون الثاني عندما تترك الترتيبات التجارية مع الاتحاد.

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