  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تقرر تمديد حظر الرحلات الجوية والبرية والبحرية إلى المملكة لمدة أسبوع آخر

الإثنين 28 ديسمبر 2020 02:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تقرر تمديد حظر الرحلات الجوية والبرية والبحرية إلى المملكة لمدة أسبوع آخر



الرياض/سما/

أفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية، بأن سلطات البلاد قررت تمديد حظر الرحلات الجوية والبرية والبحرية إلى المملكة، لمدة أسبوع آخر.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله: "إلحاقا للبيان الصادر في 20 ديسمبر الحالي، بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا، في عدد من الدول.

وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوع آخر.

مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة".

#السعودية #تمديد الحظر #وكالة واس

الأكثر قراءة اليوم

رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي في الأردن 2020 برنامج تمكين اقتصادي 2

"حفل صاخب" في مقام النبي موسى ورئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيق فيما جرى (فيديو)

رابط التسجيل .. تقديم طلب بدل التعطل عن العمل في الأردن 2020 برنامج مساند 1

"سجل أنا لست يهوديا".. رئيس الكنيست الاسرائيلي الأسبق يتخلى عن يهوديته

شاهد: فيديو جديد بطله محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا في السعودية

حماس : لا نستعجل الحرب وسنفاجئ الاحتلال

رابط التسجيل .. تقديم طلب في برنامج استدامة من الضمان الاجتماعي الأردني

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

السعودية تحرّض على اغتيالي..نصرالله: نتعامل بحذر حتى لا يتم إستدراجنا لمواجهة غير محسوبة

الصحة بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن الحملة الوطنية لمعرفة معدلات انتشار كورونا بالقطاع

حماس تكشف عن هدف تنفيذ مناورة "الركن الشديد".. وتوضح سبب إغلاق الممثلية المصرية بغزة

الكشف عن تفاصيل الملفات التي ستناقشها مركزية "فتح" نهاية الأسبوع

اعلان سما رسائل