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السعودية تنفذ حكم الاعدام في عراقي قتل فلسطينياً ومواطناً

الإثنين 28 ديسمبر 2020 02:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تنفذ حكم الاعدام في عراقي قتل فلسطينياً ومواطناً



الرياض/سما/

أصدرت وزارة الداخلية في السعودية، اليوم الأحد، بيانا، بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بالعاصمة الرياض.

وقال البيان إن أسامة فيصل نجم، عراقي الجنسية، أقدم على قتل عبد العزيز بن فيحان العتيبي، سعودي الجنسية، ومحمد إسماعيل الدوي، فلسطيني الجنسية، بإطلاق النار عليهما عدة طلقات مما نتج وفاتهما.

وأضافت الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وتابعت الوزارة بالقول إنه "وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا"، مشيرة إلى أن الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا. وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكدت الداخلية أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني، اليوم الأحد 27 ديسمبر، بمنطقة الرياض.

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