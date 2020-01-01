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سوريوت :لقاح "أسترازينيكا" يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة

الإثنين 28 ديسمبر 2020 02:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوريوت :لقاح "أسترازينيكا" يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة



وكالات

أكد باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا"، أن لقاح شركته تمكن من تحقيق "معادلة ناجحة" فيما يتعلق بالفاعلية ضد كورونا.


وقال في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" إن لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" الذي تقيّمه حاليا هيئة ناظمة بريطانية مستقلة للمنتجات الطبية، يؤمن "حماية بنسبة 100 بالمئة" ضد الحالات الحادة من "كوفيد-19" التي تتطلب دخول المستشفى.

وأعرب عن اعتقاده أن التجارب ستظهر أن مؤسسته توصلت إلى لقاح تساوي فعاليته لقاح "فايزر-بايونتيك" بنسبة 95 بالمئة، و"موديرنا" بنسبة 94.5 بالمئة.

وأضاف: "نعتقد أننا استدللنا إلى المعادلة الناجحة وكيفية تحقيق فاعلية بعد جرعتين"، مشيرا الى أن هذه البيانات ستنشر في وقت ما.

وكانت التجارب الأولية قد أظهرت نتائج متباينة فيما يتعلق بلقاح "أسترازينيكا"، ففي البداية كان المعدل الوسطي للفاعلية 70 بالمئة، قبل أن يقفز إلى 90 بالمئة بحسب الجرعة.

وتم تعليق آمال كبيرة على لقاح "أسترازينيكا"، الذي يستند إلى نسخة ضعيفة من فيروس مأخوذ من الشامبانزي، وذلك بسبب تكلفته المنخفضة.

ويتمتع اللقاح أيضا بأفضلية لوجستية، إذ يمكن تخزينه ونقله في ظروف تبريد عادية تتراوح بين درجتين و8 درجات مئوية لمدة ستة أشهر على الأقل، وهذا لا يقارن بلقاح "فايزر-بايونتيك" الذي يحتاج لأن يخزن في درجة 70 الصفر.

#شركة أسترازينيكا #لقاح كورونا #فيروس كورونا #لقاح فايزر وبيوتنيك #لقاح أكسفورد #الشمبانزي #باسكال سوريوت

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