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مصر تسجل 1226 اصابة جديدة بكورونا و 53 وفاة

الإثنين 28 ديسمبر 2020 02:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تسجل 1226 اصابة جديدة بكورونا و 53 وفاة



القاهرة /سما/

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، عن تسجيلها 1226 إصابة و53 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا في ارتفاع مستمر لكلا المؤشرين.


وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1226 حالة، لتصل إلى 132541 حالة.

وتشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر بعد أن سجل يوم 23 ديسمبر 911 حالة، وفي 24 ديسمبر 1021، وفي 25 ديسمبر 1133، وفي 26 سبتمبر 1189، وذلك بعد أن تراجع هذا المعدل سابقا إلى أقل من 200.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 53 وفاة جديدة جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 7405 أشخاص.

ويأتي ذلك بعد سجلت مصر في بيانات 23 ديسمبر 42 وفاة، وفي 24 ديسمبر 51 حالة، وفي 25 ديسمبر 49، وفي 26 ديسمبر 49.

كما أفاد مجاهد بخروج 553 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 110015 شخصا.

وتشهد مصر منذ أسابيع ارتفاعا لمؤشرات انتشار فيروس كورونا بينما تستعد البلاد لإطلاق حملة تلقيح عام لمكافحة المرض.

#اصابات كورونا في مصر #وفيات كورونا في مصر #وزارة الصحة المصرية #خالد مجاهد #كوفيد 19

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