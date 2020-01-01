  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: سنحارب من أجل الحقيقة ورسالتنا أن أساس صمودنا وحدتنا الوطنية والمجتمعية

الأحد 27 ديسمبر 2020 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: سنحارب من أجل الحقيقة ورسالتنا أن أساس صمودنا وحدتنا الوطنية والمجتمعية



رام الله / سما /

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "في ذكرى ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام هذا الفدائي الفلسطيني الأول الذي تعلمنا منه الشهادة والذي دفع حياته ثمنا لرسالة، تتناغم ذكراه مع ذكرى الثورة الفلسطينية التي دفع من أجلها آلاف الشهداء دمهم ثمنا من أجل أن نحيى وأن نبقى ونعيش وأن يحلم أطفالنا بمستقبل أفضل".

وتابع رئيس الوزراء: "سنحارب من أجل الحقيقة والحق والدفاع عن أهلنا وتعزيز صمودهم على الأرض، ورسالتي في هذه المناسبة ان أساس صمودنا وحدتنا الوطنية والمجتمعية مسلمين ومسيحيين وكل مكونات المجتمع، وأتمنى لشعبنا الصحة والعافية".

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأحد، في عشاء عيد الميلاد الذي أقامته كنائس رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، والرئيس الروحي لطائفة الروم الارثوذكس في رام الله الأب الياس عواد، ووزيرتي الصحة مي كيلة، والسياحة والآثار رولا معايعة، وعدد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين، وممثلي مؤسسات مدينة رام الله‪.

وأوضح اشتية: "نسعى جاهدين من اجل الحصول على لقاحات فيروس كورونا وسيكون لدينا سواء كان ذلك تبرعا او سنشتريه من أموالنا".

من جانبه، قال الأب عواد: "في هذه الأيام المباركة أقول لكم باسم كنائس مدينة رام الله كل عام وأنتم بخير، اعتدنا في مثل هذه الأعياد المجيدة أن نشارك بعضنا البعض كأسرة واحدة لكي نحافظ على مقدساتنا وأعيادنا فهذه صورة جميلة نرسلها اليوم للعالم والتي ترمز وتبشر إلى السلام والمحبة والعيش المشترك في فلسطين".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #اعياد الميلاد

الأكثر قراءة اليوم

رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي في الأردن 2020 برنامج تمكين اقتصادي 2

"سجل أنا لست يهوديا".. رئيس الكنيست الاسرائيلي الأسبق يتخلى عن يهوديته

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 في ولاية الخرطوم وكل الولايات

رابط التسجيل .. تقديم طلب بدل التعطل عن العمل في الأردن 2020 برنامج مساند 1

شاهد: فيديو جديد بطله محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا في السعودية

حماس : لا نستعجل الحرب وسنفاجئ الاحتلال

أقوى رسالة تحذير من إيران إلى إسرائيل بعد تحرك نادر في مياه الخليج

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

السعودية تحرّض على اغتيالي..نصرالله: نتعامل بحذر حتى لا يتم إستدراجنا لمواجهة غير محسوبة

الصحة بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن الحملة الوطنية لمعرفة معدلات انتشار كورونا بالقطاع

حماس تكشف عن هدف تنفيذ مناورة "الركن الشديد".. وتوضح سبب إغلاق الممثلية المصرية بغزة

الكشف عن تفاصيل الملفات التي ستناقشها مركزية "فتح" نهاية الأسبوع

اعلان سما رسائل