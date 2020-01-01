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مصر تمنع حفلات عقد القران والعزاء بالمساجد

الأحد 27 ديسمبر 2020 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تمنع حفلات عقد القران والعزاء بالمساجد



القاهرة/سما/

قررت وزارة الأوقاف المصرية، الأحد، منع حفلات عقد القران والعزاء بالمساجد، مع قصر التواجد بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة فقط.


وحظرت الوزارة إقامة أي دروس أو مقارئ أو أي مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها.

كما شددت على ضرورة تحرير محضر رسمي لأي دار مناسبات ملحقة أو مجاورة للمساجد أو أية جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه دفعا لأي لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد حتى لا يكون تصرفها محسوبا على المسجد.

قاف بضرورة الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح دورات المياه تحت أي ظرف، وكذلك الالتزام بعدم فتح الأضرحة".

وكانت مصر قد أغلقت، يوم 21 مارس الجاري، جميع المساجد والكنائس أمام المصلين، قبل أن تعيد فتحها في وجه الصلوات.

وقالت هيئة كبار العلماء في الأزهر إنه يحق للحكومات إغلاق المساجد لحماية الناس من فيروس كورونا.

وسجلت مصر أكثر من 131 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 7352 حالة وفاة. أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فبلغ نحو 109 آلاف.

#مصر #عقد القران #العزاء #هيئة كبار العلماء #الأزهر الشريف

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