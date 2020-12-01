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السلطات الأمريكية تلقي القبض على العسكري المسؤول عن حادث قتل 3 أشخاص في ايلينوي

الأحد 27 ديسمبر 2020 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الأمريكية تلقي القبض على العسكري المسؤول عن حادث قتل 3 أشخاص في ايلينوي



وكالات

اتهمت السلطات الأمريكية عسكريا بقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في ولاية إيلينوي، أمس السبت، فيما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه.

وأعلن قائد شرطة مدينة روكفورد بإيلينوي، دانييل أوشي، أن أجهزة الأمن توصلت إلى استنتاج يشير إلى أن الهجوم المسلح الذي وقع مساء السبت في نادي بولينغ نفذه العسكري في الجيش الأمريكي، ديوك ويب.

وأوضح أوشي أن إطلاق النار جرى في حانة داخل النادي وأسفر عن مقتل 3 رجال مسنين وإصابة مراهقين 2 ورجل آخر.

وأشار إلى أن عناصر أجهزة الأمن ألقوا القبض على ويب البالغ 37 عاما من عمره والذي يقيم في ولاية فلوريدا ويخدم في القوات البرية للولايات المتحدة، مبينا أن طرف الادعاء وجه إليه اتهامات رسمية بقتل 3 أشخاص ومحاولة قتل 3 آخرين.

السلطات الأمريكية تتهم عسكريا بقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في إيلينوي وأجهزة الأمن تلقي القبض عليه
العسكري في الجيش الأمريكي المتمهم بقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في ولاية إيلينوي، ديوك ويب.
ولم يوضح قائد شرطة روكفورد دوافع الهجوم، مشيرا إلى أنه من المرجح أن ويب لم يخطط مسبقا لفتح النار وهو لم يعرف الأشخاص الموجودين في المبنى.

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