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وزير الدفاع التركي : ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا في جميع الأماكن إن اعتدوا على قواتنا

الأحد 27 ديسمبر 2020 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع التركي : ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا في جميع الأماكن إن اعتدوا على قواتنا



أنقرة/سما/

حذر وزير الدفاع التركي الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بأن قواته وداعميه سيكونوا " هدفا مشروعا" في جميع الأماكن، بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في كلمة أمام القوات التركية العاملة في ليبيا : "ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن اعتدوا على قواتنا.. قوات حفتر وأنصاره لن يكون لديهم مكان للهرب إذا هاجموا القوات التركية".


إلى ذلك أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن وزير الدفاع التركي وصل إلى العاصمة طرابلس أمس السبت في زيارة غير معلنة

#الجيش الوطني الليبي #وزير الدفاع التركي #ليبيا #تركيا #أنقرة

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