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شقيق "أورون شاؤول"يطالب أردوغان بالتوسط لدى حماس للإفراج عن شقيقه

الأحد 27 ديسمبر 2020 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق "أورون شاؤول"يطالب أردوغان بالتوسط لدى حماس للإفراج عن شقيقه



القدس المحتلة / سما /

وجه "أوفيك شاؤول" شقيق الجندي "أورون شاؤول" أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة، مناشدة إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يطالبه بالتوسط لدى حركة حماس لإطلاق سراحه وإعادته.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فإن شاؤول الشقيق، طلب من أردوغان التوسط من أجل إعادة شقيقه من غزة، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية ودول العالم بالعمل من أجل ذلك.

وقالت الصحيفة ، إن أوفيك، شقيق الجندي أورون شاؤول وصل إلى السفارة التركية وبعث برسالة طلب فيها المساعدة من الرئيس أردوغان لاستعادة شقيقه من غزة،

وقال أوفيك وفقا للصحيفة العبرية: "اليوم هو عيد ميلاد أخي الـ 27، نحتفل للمرة السابعة منذ أن أسرته حماس - قبل أربع سنوات تعهد أردوغان بالمساعدة في إعادة الجنود خلال اتفاقية مرمرة، إنني أدعو الحكومة ودول العالم للعمل من أجل عودة أورون وهدار و"الإسرائيليين" الآخرين الذين تحتجزهم حماس - لتكن عودة الأسرى في طليعة تحسين العلاقات بين تركيا و"إسرائيل"

من جهته، أشار موقع "والا العبري"، أن هذه الخطوة تاتي في ظل حديث في وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود تحرك غير مباشر لتحريك ملف تبادل الاسرى بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي. 

وبحسب الموقع العبري، فإن أردوغان كان قد تحدث قبل 4 سنوات بالعمل على صفقة تبادل أسرى بين الاحتلال وحركة حماس، ضمن اتفاق كان سيوقع لاستئناف العلاقات بعد دفع الكيان الإسرائيلي تعويضات لشهداء سفينة مرمرة.

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