الخارجية: 6 وفيات و52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، بتسجيل 6 حالات وفاة، و52 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 340، والإصابات إلى 8819.

وأوضحت الخارجية في بيانها اليومي، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية سجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنين نبيل عثمان عبد العزيز، وحسام قاسم حمدان /65 عاما/، ونعيم عبد الله /85 عاما/، وحسين موسى، ومحمد حجاز /69 عاما/، والمواطنة شريفة حجاز /75 عاما/، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 106 حالات، كما تم تسجيل 52 إصابة جديدة في كل من اوهايو، وميتشغن، وكاليفورنيا، وواشنطن، وميريلاند، ونورث كارولينا، وبريتسو، وفرجينيا، ما يرفع عدد الاصابات إلى 5886.