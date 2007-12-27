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8 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

الأحد 27 ديسمبر 2020 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر



رام الله / سما /

دخل ثمانية أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :الأسير شريف فتحي عبد الفتاح قنديل (36 عامًا) من مدينة نابلس، محكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، ودخل عامه ال19 في السجون.

-الأسير زياد سليمان أبو الهيجاء من بلدة اليامون بمحافظة ، دخل عامه التاسع عشر، حيث تبقى له من مدة حكمه 6 شهور.

-الأسير كمال عمر إبراهيم يحيى (32 عامًا) من مدينة جنين، محكوم بالسجن 27 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، ودخل عامه ال15 في السجون.

-الأسير رأفت عوض أحمد أبو سبيت (40 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/12/2007م، وهو محكوم بالسجن 15 عامًا.

-الأسير محمد طه البرغوثي (34 عامًا) من رام الله، المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، دخل عامه ال15 في سجون الاحتلال.

-الأسير إبراهيم محمد سعيد غنيمات (44 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الحادي عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/12/2010م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

-الأسير سعيد فاروق محمد القمبز (33 عامًا)، من سكان محافظة القدس، عامه السادس على التوالي ، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/12/2015م، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا.

-الأسير هشام حسن عبد الكريم حرارة (45 عامًا)، من سكان محافظة غزة، عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/12/2015م، وهو محكوم بالسجن 9 أعوام.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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