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الشرطة تقبض على تاجر مخدرات في بيت لحم

الأحد 27 ديسمبر 2020 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على تاجر مخدرات في بيت لحم



بيت لحم / سما /

 قبضت الشرطة اليوم على تاجر مخدرات وبحوزته مادة يشتبه أنها القنب الهندي المصنع المخدرة في محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه من خلال المتابعة المستمرة لتجار ومتعاطي السموم وبناء على معلومات دقيقة ومؤكدة وصلت لفرع مكافحة المخدرات بشرطة بيت لحم تفيد بحيازة شخص لمواد مخدرة في منزله ويقوم بتجهيزها للبيع والاتجار بها .

على الفور تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة و تحركت قوه من مكافحة المخدرات ويساندها قوه من الشرطة الخاصة إلى منزل الشخص المشتبه به وبتفتيش المنزل حسب الأصول تم ضبط 9 أكياس سوداء (مستر نايس +5) بداخلها مادة عشبية يشتبه أن تكون مادة القنب الهندي المصنع المخدرة بوزن (108.5 غم) حيث تم إلقاء القبض على الشخص المشتبه به وضبط المواد المخدرة .

وأضافت انه تم إحضار المشتبه به والتحرز على المضبوطات تمهيدا لاستكمال كافة الإجراءات القانونية بحقه أصولا .

#الشرطة الفلسطينية #بيت لحم #مواد مخدرة

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