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تقرير: شركات سعودية ترغب بالاستثمار في إسرائيل عبر البحرين

الأحد 27 ديسمبر 2020 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: شركات سعودية ترغب بالاستثمار في إسرائيل عبر البحرين



القدس المحتلة / سما /

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الأحد، أن شركات سعودية من مختلف القطاعات أبدت اهتمامها بالاستثمار في إسرائيل عبر البحرين، موضحة أنه تم عقد اجتماعات في العاصمة البحرينية المنامة لبحث الموضوع.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن هذه الشركات المختلفة ولا سيما شركات في مجال التكنولوجيا ترغب في استغلال الفرصة بعد إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ودول الخليج. وقال مصدر شارك في الاجتماعات: "يظهر أن الأمور تتغير في المملكة العربية السعودية".

يشار إلى أن هذه الشركات السعودية التي تعمل حاليا خلف الكواليس "غير معنية بالكشف عن نفسها". بحسب القناة.

وتقول المملكة إنّ تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شرط مسبق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو موقف يحظى بأهمية كبيرة اقليميا ودوليا على اعتبار أن المملكة تقدّم نفسها على انها قائدة العالم الاسلامي.

ولطالما كانت المملكة شديد الحساسية حيال إي إعلان عن تقارب مع إسرائيل خشية حدوث ردود فعل وانتقادات بما في ذلك في الداخل السعودي، في صفوف العائلة الحاكمة وبين أفراد مجتمعها المحافظ.

#اسرائيل #السعودية #البحرين #شركات سعودية #التطبيع مع اسرائيل

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