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تسجيل 29 وفاة و1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الأحد 27 ديسمبر 2020 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 29 وفاة و1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن



عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 29 حالة وفاة، و1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حالات الإصابة في المملكة إلى 287,946 حالة، فيما أن عدد الحالات النشطة 22,674 حالة.

وسجلت وزارة الصحة 3,758 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، إنه تم اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا.

وأوضح أن الحالتين اللتين تم اكتشافهما تمت بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، مشيرا إلى أن الحالتين هما لزوجين قدما معا يوم السبت 19 كانون الأول الجاري وحالتهما الصحية ممتازة.

#الاردن #فيروس كورونا

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