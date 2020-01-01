  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مئات الفلسطينيين يؤدون العصر في مقام "النبي موسى" رغم معيقات الاحتلال

الأحد 27 ديسمبر 2020 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مئات الفلسطينيين يؤدون العصر في مقام "النبي موسى" رغم معيقات الاحتلال



القدس المحتلة / سما /

أدى مئات المواطنين المقدسيين، اليوم الأحد، صلاة العصر في مقام ومسجد النبي موسى عليه السلام.

وأفاد ملتقى اهالي القدس أنه رغم إغلاق قوات الاحتلال للطرقات تمكن مئات الشبان من القدس وضواحيها من الوصول لمسجد النبي موسى؛ لإقامة صلاة العصر في المكان تأكيداً على رفض المساس بحرمته.

وكان حفل موسيقي صاخب أحياه عدد من الشبان والشابات في المقام، أثار جدلاً كبيراً، قبل أن يفضه شبان آخرون، وفق مقاطع فيديو نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاءت الصلاة في المقام اليوم تأكيداً على رفض المساس بحرمته والاحتفال "الصاخب" المسيء الذي شهده المقام الليلة الماضية.

ويعود تاريخ مقام النبي موسى القريب من مدينة أريحا إلى عهد صلاح الدين الأيوبي، ولا يوجد لهذا المبنى علاقة تاريخية بالنبي موسى (عليه السلام)، إذ أن الثابت تاريخيا أن النبي موسى (عليه السلام) قد توفي ودفن في التيه، ولم يدخل فلسطين، ولم يعرف له قبر، وفقدت آثاره على جبل نيبو في الأردن، كما ورد في العهد القديم.

و يبعد مقام النبي موسى عن طريق القدس- أريحا التاريخي كيلومترا واحدا، ويبعد نحو 200 متر عن المنطقة العسكرية الاحتلالية المغلقة منذ عام 1967م والتي تمتد من شمال البحر الميت إلى جنوبه على حدود الخط الأخضر بعمق يتراوح ما بين 10-15 كلم.

ويعتبر المقام هو أكبر المقامات الإسلامية في فلسطين، والبناء الحالي يعود للفترة المملوكية

و منذ العهد الأيوبي حتى النكبة كان ينظم سنويًّا موسم النبي موسى؛ حيث يتوجه الناس من القدس إلى المقام في مسيرات دينية كبيرة ومهيبة.

ويقع المقام في الخان الأحمر، وهي منطقة صحراوية نائية بين القدس وأريحا، و بعد احتلال الضفة عام 1967م، حول الاحتلال معظم أراضي الخان الأحمر إلى منطقة عسكرية يحظر على الفلسطينيين الإقامة فيها، لكن سمح لإحدى العائلات الفلسطينية بإدارة المقام. وتقع إدارة المقام تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية، مع قيود تتعلق بالإقامة في المكان بدعوى أنها منطقة عسكرية. وكان رئيس الوزراء اعلن عن فتح تحقيق في الحادثة .

#مقام النبي موسى #القدس #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 في ولاية الخرطوم وكل الولايات

شاهد: فيديو جديد بطله محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا في السعودية

أقوى رسالة تحذير من إيران إلى إسرائيل بعد تحرك نادر في مياه الخليج

للمشككين.. كيف ظهرت لقاحات كورونا بهذه السرعة؟

"سنضرب أهدافا حساسة"... "أنصار الله" تلوح باستهداف تل أبيب بعد التصريحات الإسرائيلية

غزة : اللجنة الحكومية تعلن التعرفة النهائية لكهرباء المولدات وهي كالتالي ..

ملخص هدف مباراة شباب تونس وليبيا في بطولة شمال أفريقيا للشباب

الأخبار الرئيسية

صحيفة اسرائيلية: حماس تتعاظم رغم عُزلتها وصواريخها لن تصدأ.. إسرائيل تتجاهل فرصة ثمينة!

وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر: الوضع الوبائي ما زال صعباً وقد یسوء أكثر خلال الفترة القادمة

الخارجية المغربية توضح حقيقة وصول وفد رسمي مغربي إلى إسرائيل

حماس : لا نستعجل الحرب وسنفاجئ الاحتلال

وزيرة الصحة: 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1493 حالة تعاف

اعلان سما رسائل