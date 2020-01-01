الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

جنين / سما /

أغلقت الشرطة اليوم، محلات تجارية وقبضت على عدد من أصحابها وحررت مخالفات للمواطنين لعدم التزامهم بالبرتوكول الصحي في محافظة جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطـة، بأنه واستمراراً لعمل دوريات الشرطة في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق الخاص بفايروس كورونا فقد قامت الشرطة وبمساندة من الأمن الوطني بإغلاق 25 محلاً تجارياً وقبضت على 6 من أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الاصول .

وذكرت ، أن الشرطة قامت بتحرير180 مخالفة لعدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وسائقي المركبات لعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي .