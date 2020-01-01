  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تكشف عدد الأمريكيين المتهمين باغتيال سليماني

الأحد 27 ديسمبر 2020 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تكشف عدد الأمريكيين المتهمين باغتيال سليماني



طهران /وكالات/

 كشف المتحدث باسم اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، اليوم الأحد، عدد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وأكد حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحفي، أن "عدد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الجنرال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ارتفع من 45 إلى 48 شخصاً"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال: "بدأت برامج إحياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني باجتماع عائلة الشهيد سليماني ومسؤولي اللجنة والمؤسسة مع قائد الثورة، وستستمر هذه البرامج في إيران ودول أخرى حتى 16 يناير"، مشيرا إلى "إجراء مراسم في طهران بحضور عدد من الشخصيات مع مراعاة البروتوكولات الصحية، كما ستقام مراسم في مدينة كرمان مسقط رأس الجنرال سليماني لمدة 10 أيام".

وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية لمتابعة قضية الاغتيال، أوضح المتحدث باسم اللجنة الشعبية لإحياء الذكرى، "ينبغي القول إنه سيصدر الحكم قريباً نظراً إلى جهود السلطة القضائية لإصدار حكم لملاحقة من أمر ونفذ جريمة اغتيال الجنرال سليماني"، مشيرا إلى أن "عدد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ارتفع من 45 إلى 48 شخصاً".

وقال حسين أمير عبد اللهيان، في الختام المؤتمر الصحفي، إن "الانتقام الشديد مدرج على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية، رغم أنه تم توجيه بعض الصفعات إلى الجناة والحكومة الإرهابية الأمريكية".

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

#اغتيال سليماني #قاسم سليماني #ايران #فليق القدس #الحرس الثوري الإيراني #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 في ولاية الخرطوم وكل الولايات

شاهد: فيديو جديد بطله محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا في السعودية

أقوى رسالة تحذير من إيران إلى إسرائيل بعد تحرك نادر في مياه الخليج

للمشككين.. كيف ظهرت لقاحات كورونا بهذه السرعة؟

"سنضرب أهدافا حساسة"... "أنصار الله" تلوح باستهداف تل أبيب بعد التصريحات الإسرائيلية

غزة : اللجنة الحكومية تعلن التعرفة النهائية لكهرباء المولدات وهي كالتالي ..

ملخص هدف مباراة شباب تونس وليبيا في بطولة شمال أفريقيا للشباب

الأخبار الرئيسية

صحيفة اسرائيلية: حماس تتعاظم رغم عُزلتها وصواريخها لن تصدأ.. إسرائيل تتجاهل فرصة ثمينة!

وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر: الوضع الوبائي ما زال صعباً وقد یسوء أكثر خلال الفترة القادمة

الخارجية المغربية توضح حقيقة وصول وفد رسمي مغربي إلى إسرائيل

حماس : لا نستعجل الحرب وسنفاجئ الاحتلال

وزيرة الصحة: 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1493 حالة تعاف

اعلان سما رسائل