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اسرائيل: تحديد موعد تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست

الأحد 27 ديسمبر 2020 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: تحديد موعد تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست



القدس المحتلة / سما /

حددت اللجنة المركزية للانتخابات الاسرائيلية، رسميا، الأحد، 2 و3 فبراير/ شباط المقبل موعدا لتقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست، التي ستجرى في 23 مارس/آذار 2021.

وسيكون العاشر من فبراير هو الموعد الأخير لتقديم الطعون ضد القوائم والمرشحين، على أن تبدأ الحملات الانتخابية في التاسع من مارس، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الاقتراع في ممثليات الإحتلال بالخارج في 11 مارس/آذار المقبل، وفق المصدر ذاته.

وقررت لجنة الانتخابات وضع كاميرات داخل 13 ألف مركز انتخابي يوم التصويت، بحسب ما نقلته القناة (12) العبرية.

والثلاثاء الماضي، حل الكنيست نفسه تلقائيا، بعد انقضاء المهلة الأخيرة لتمرير الميزانية، لتذهب إسرائيل بذلك إلى انتخابات مبكرة جديدة بعد 90 يوما بحسب القانون الإسرائيلي.

وستكون هذه رابع انتخابات تشهدها إسرائيل منذ أقل من عامين، إذ جرت جولة انتخابية في أبريل/نيسان 2019، أعقبتها أخرى في سبتمبر/أيلول من العام ذاته، قبل الانتخابات الأخيرة في مارس/آذار 2020.

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