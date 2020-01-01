  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة اسرائيلية: حماس تتعاظم رغم عُزلتها وصواريخها لن تصدأ.. إسرائيل تتجاهل فرصة ثمينة!

الأحد 27 ديسمبر 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة اسرائيلية: حماس تتعاظم رغم عُزلتها وصواريخها لن تصدأ.. إسرائيل تتجاهل فرصة ثمينة!



القدس المحتلة / سما /

صحيفة "يسرائيل هيوم" - بقلم: إيال زيسر:
 
في منتصف الشتاء، يشهد الشرق الأوسط ربيعًا إسرائيليًا؛ المزيد والمزيد من الدول العربية تنضم إلى معسكر السلام وتوقع اتفاقيات التطبيع والسلام مع إسرائيل، وبالتالي ترسم الوجه الجديد للشرق الأوسط، حيث أن إسرائيل وحلفائها العرب بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، يُحبطون ويدفعون إيران وشركائها إلى الخلف.
 
ليست إيران وحدها تتراجع إلى الخلف، بل إن القوى الراديكالية في العالم العربي وفي مقدمتها الحركات الإسلامية، تعيش أزمة وجودية؛ لقد حققت هذه الحركات العديد من النجاحات في أوائل العقد الأول من القرن الحالي عندما تمكنت من السيطرة على العديد من الحكومات العربية؛ لكن كل هذا أصبح في الماضي، فمعظم الدول العربية أطاحت بهذه الحركات وأخرجتها من السلطة وسجنت قادتها.
 
فقط في قطاع غزة تستمر حركة حماس في الازدهار؛ ولازالت إسرائيل تعتقد خطأً بأن وجود عنوان واضح للتعامل مع حماس في غزة هو الخيار الأفضل؛ بينما يعمل حلفاء إسرائيل في بقية أنحاء الشرق الأوسط على مطاردة الحركات الإسلامية وحظرها، فإن إسرائيل تفعل العكس تمامًا.
 
إسرائيل تتجاهل فرصة يُمكن أن تضيع قريبًا من بين أصابعها، إنها لا تفكر خارج الصندوق ولا تبذل أي جهد لإحداث تغيير جوهري في الواقع على الحدود الجنوبية.
 
حماس الآن معزولة سياسيًا، بينما تتمتع إسرائيل بدعم واسع من العالم العربي؛ يجب ألّا ننسى أن الواقع في غزة يختلف عن واقع الحدود الشمالية؛ حماس ليس لديها عمق استراتيجي، وحلفاؤها محدودون في قدرتهم على تقديم المساعدة لها؛ لذلك فإن لدى إسرائيل القدرة على إملاء مسار الأحداث في غزة بالتعاون والدعم من حلفائها العرب وحتى قوات أمن السلطة الفلسطينية التي جددت مؤخرًا علاقات التعاون الأمني مع إسرائيل.
 
من الصعب أن نفهم من أين يأتي الموقف الإسرائيلي من التراخي تجاه حماس؛ يُمكن أن ينبع ذلك من الشلل الذي أصاب النظام الإسرائيلي.
 
إذا فشلت إسرائيل في التحرك لإسقاط نظام حماس، أو على الأقل وضع قواعد جديدة أكثر ملاءمة لإسرائيل، فسوف تستمر الصواريخ في الانطلاق من غزة كل ليلة، وستستمر قطر وتركيا في جني الثمار السياسية.
 
صواريخ حماس ليست على وشك الصدأ؛ سيأتي اليوم الذي ندفع فيه ثمنًا باهظًا من وراء السماح لحماس ببناء نظام صاروخي موجه ضد إسرائيل دون عائق وتحت مراقبتنا.

#حماس #قطاع غزة #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #الدول العربية #ايران #صواريخ غزة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 في ولاية الخرطوم وكل الولايات

شاهد: فيديو جديد بطله محمد بن سلمان يثير تفاعلا واسعا في السعودية

أقوى رسالة تحذير من إيران إلى إسرائيل بعد تحرك نادر في مياه الخليج

للمشككين.. كيف ظهرت لقاحات كورونا بهذه السرعة؟

"سنضرب أهدافا حساسة"... "أنصار الله" تلوح باستهداف تل أبيب بعد التصريحات الإسرائيلية

غزة : اللجنة الحكومية تعلن التعرفة النهائية لكهرباء المولدات وهي كالتالي ..

ملخص هدف مباراة شباب تونس وليبيا في بطولة شمال أفريقيا للشباب

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر: الوضع الوبائي ما زال صعباً وقد یسوء أكثر خلال الفترة القادمة

الخارجية المغربية توضح حقيقة وصول وفد رسمي مغربي إلى إسرائيل

حماس : لا نستعجل الحرب وسنفاجئ الاحتلال

وزيرة الصحة: 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1493 حالة تعاف

"سجل أنا لست يهوديا".. رئيس الكنيست الاسرائيلي الأسبق يتخلى عن يهوديته

اعلان سما رسائل