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الهباش: النيابة العامة باشرت بالتحقيق في "جريمة انتهاك حرمة مسجد النبي موسى"

الأحد 27 ديسمبر 2020 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: النيابة العامة باشرت بالتحقيق في "جريمة انتهاك حرمة مسجد النبي موسى"



رام الله /سما/

قال مستشار الرئيس محمود عباس، للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، قاضي القضاة، محمود الهباش، إن النيابة العامة باشرت بالتحقيق في "جريمة انتهاك حرمة مسجد النبي موسى".

وأضاف في منشور عبر (فيسبوك): "تحدثت اليوم مع النائب العام الأستاذ أكرم الخطيب بخصوص جريمة انتهاك حرمة مسجد النبي موسى".

وتابع: "وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه الجريمة، وسوف يتم محاسبة كل من يثبت تورطه فيها".

وكان رئيس الوزراء، محمد اشتية، قرر تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في مقام النبي موسى هذه الليلة، على أن تبدأ لجنة التحقيق أعمالها مباشرة.

وكان حفل أحياه عدد من الشبان والشابات في المقام، أثار جداً كبيراً، قبل أن يفضه شبان آخرون، وفق مقاطع فيديو، نشره نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام عن القائمين على الحفل، بأنهم حصلوا على ترخيص من وزارة السياحة الفلسطينية.
 

#الرئيس عباس #محمود الهباش #النيابة العامة #مقام النبي موسى

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